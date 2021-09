Attilio Perotti, la moglie dell’ex allenatore si sporge per sistemare le tende, precipita per 4 piani e muore (foto Ansa)

Si sporge dal balcone per sistemare le tende, precipita per quattro piani e muore. Un drammatico incidente domestico è costato la vita ad Angela Maria Gattavara, 73 anni, pensionata e moglie dell’ex allenatore del Genoa, Verona e Livorno, Attilio Perotti. Tutto è avvenuto nella mattinata di giovedì, 23 settembre.

L’anziana è caduta dal quarto piano di un’abitazione a Genova Quinto, in via Fabrizi. La donna, secondo quanto ricostruito dalla polizia, sarebbe salita su una scala per sistemare una tenda malfunzionante quando avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitata dal balcone sul giardino interno per morire sul colpo.

Chi è Attilio Perotti

Perotti, 75 anni, ex calciatore che ha giocato con Como, Genoa e Parma negli anni ’60 e ’70, è stato soprattutto un allenatore per oltre trent’anni. Perrotti iniziò la sua carriera da allenatore con le giovanili del Genoa, arrivando poi ad allenare diversi club importanti tra cui Ancona, Siena, Cesena e Triestina. Poi lo sbarco in Serie A con Verona (2000/01), Empoli (2003/04) e Livorno (2014). Nel suo palmares un campionato di C2 vinto nel 1990 sulla panchina del Siena.

Il comunicato del Verona

“Hellas Verona FC – si legge sui canali social della squadra – si stringe attorno all’ex allenatore gialloblù Attilio Perotti e famigliari tutti per la scomparsa, in tragiche circostanze, della moglie Angela Maria Gattavara”.