Frasi di auguri per la Befana, le frasi più simpatiche e le filastrocche più belle da inviare su WhatsApp (foto ANSA)

Domani 6 gennaio è il giorno dell’Epifania, meglio conosciuta come Befana, per la gioia dei più piccoli a cui arriverà la caratteristica calza con i dolci. Il termine, utilizzato dai greci per indicare la manifestazione di una divinità mediante miracoli, visioni, derivante dal greco “Epiphàneia”, che significa “manifestazione”, “venuta”, “presenza divina”, si riferisce alla visita dei Re Magi al Bambinello Gesù.

Per l’occasione proponiamo una selezione di frasi, auguri e filastrocche da inviare alle persone care per fare gli auguri di “Buona Befana”.

Buona Befana 2021, frasi e auguri da inviare via WhatsApp

Tanti auguri per una Buona Epifania, sperando che la Befana ti porti solo amore, felicità e serenità.

Auguri per una lieta Epifania, che tutte le feste porta via.

Ti prego mandami una cartolina dai posti che visiti durante la tua ronda notturna. Buon lavoro Befana!

Buona Epifania a tutti! Che il nostro cammino possa essere come quello dei Re Magi guidati dalla buona stella!

La Befana a volte tarda perché ormai è vecchia e sorda ma a coloro che son buoni lascia sempre molti doni. Tra la cenere e il carbone, ecco a te un gran bacione!

Volevo solo ringraziarti per il bel regalo che mi hai fatto trovare nella calza. Auguri Befana!

Sapete cosa? Io della Befana ne ho piene le calze. Buona Epifania a tutti!

La Befana quest’anno a causa di un improvviso malore non potrà lavorare: perché non invii alla associazione delle befane il tuo curriculum? Hai buone possibilità di essere assunta!

Ricordati di revisionare la scopa e volare in alto quando passi sopra la mia casa. Auguri per la tua festa!

Entrato in vigore il decreto sul controllo della velocità riguardante lo spazio aereo… Gioia, vai piano stanotte, che ti sequestrano la scopa!

Ma non era l’otto marzo la festa delle donne? Invece scopro che è il 6 gennaio, care Befane tanti auguri!

Perché ti sei rubata la mia scopa? Te l’avrei prestata volentieri se me l’avessi chiesta. Auguri amica Befana

Oggi è la Befana volevo farti gli auguri, sperando di non scontrarci di nuovo con le scope! Tanti auguri amica.

Befana per te è tutto l’anno! Auguri

La Befana quest’anno sarà diversa dagli altri anni! Come minimo si farà un selfie mentre consegna il carbone… Auguri!

Buona Befana, filastrocche per bambini