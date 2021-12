Auguri buon anno 2022: le 20 frasi più belle Capodanno 2022, le FOTO più belle da inviare

La fine dell’anno sta per arrivare e come di consueto siamo pronti a festeggiare anche se quest’anno, come quello tra il 2020 e il 2021, sarà un Capodanno sottotono rispetto agli altri anni a causa del Covid. Ma epidemia permettendo, quali sono le frasi da dire più belle? Eccone una ventina.

Le prime 10 frasi di auguri di Capodanno

Buon fine e buon principio!

Ti auguro con tutto il mio cuore di passare un ottimo anno nuovo!

Non conta la destinazione, ma il viaggio. Ti auguro di goderti ogni giorno di questa avventura chiamata “vita”. Felice anno nuovo!

Questo augurio è una scatola piena d’amore, avvolta con gioia, sigillata con un sorriso e inviata con un bacio. Buon Anno!

Buon Anno! Festeggia e sorridi al nuovo anno!

Se i miei desideri diventassero realtà, saremo insieme per tutto questo nuovo anno. Non vedo l’ora di passarlo con te!

Sei il mio ultimo pensiero di quest’anno e il primo dell’anno nuovo. Buon anno!

È tempo di lasciarsi alle spalle il passato e dedicarsi a un nuovo inizio. Felice anno nuovo!

Che l’anno nuovo sia speciale, sorprendente e felice. Tanti auguri di buon anno!

Auguro un felice anno nuovo, pieno d’amore e di pace, a te e a tutta la tua famiglia!

Frasi di auguri di Capodanno, le altre 10

Che questo nuovo anno porti via ogni male per lasciare posto alla salute e alla felicità! Tanti auguri!

Non preoccuparti di ciò che non hai raggiunto l’anno scorso. Questo nuovo anno sarà l’occasione per fare di più. Tanti auguri!

Tantissimi e affettuosissimi auguri per uno splendido anno nuovo!

Scusa se ti mando i miei auguri tramite un messaggio di testo, ma ho pensato che l’email fosse troppo impersonale. Buon anno!

Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore (Benjamin Franklin)

Possa quest’anno darti l’opportunità di seguire i tuoi sogni, amare come se non ci fosse un domani e sorridere incondizionatamente. Felice anno nuovo!

C’è solo una regola: continuare a guardare avanti. Ti auguro un futuro di infinite gioie e innumerevoli sorprese. Buon anno!

3…2…1… Auguri! Un brillante nuovo anno ti attende. Tanti auguri!

Per questo nuovo anno ti auguro di realizzare tutti i tuoi sogni e che ogni bottiglia stappata corrisponda ad un obiettivo raggiunto! Buon anno!

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)

E oltre alle frasi, quali foto inviare su WhatsApp? Eccone una selezione. E buon anno a tutti i lettori di Blitz.