Un vasto incendio è divampato la sera di ieri, lunedì 22 agosto, nello stabilimento della Ecomac, azienda di Augusta in provincia di Siracusa specializzata nello smaltimento dei rifiuti.

Incendio azienda che smaltisce rifiuti ad Augusta: densa nube nera

Il materiale plastico andato a fuoco ha sprigionato nell’aria una nube nera visibile da molti chilometri. La densa nube ha destato allarme tra i cittadini ovviamente di Augusta e della vicina Priolo.

E nella mattinata di oggi, le fiamme non sono state ancora del tutto domate. Sul posto stanno operando ancora delle squadre dei Vigili del fuoco provenienti da Catania, Augusta, Siracusa, Ragusa, Comisi e Lentini oltre ai mezzi della Protezione civile e della Forestale.

Al momento non si sa se l’incendio sia doloso oppure no.

Le parole del sindaco di Siracusa

Francesco Italia, il sindaco di Siracusa, attraverso un post su Facebook ha avvisato i suoi concittadini a restare a casa in via precauzionale. La paura del sindaco era legata al fatto che il vento proveniente dall’area interessata stava soffiando verso Siracusa: “A causa della nube di fumo formatasi dall’incendio sprigionatosi nel capannone di Ecomac in territorio di Augusta e tenuto conto della direzione del vento che spinge verso Siracusa, si consiglia alla cittadinanza, a scopo meramente PRECAUZIONALE, di rimanere in CASA chiudendo porte e finestre”.

C’è chi però fa notare sempre su Facebook, che l’allarmismo del sindaco è forse un po’ troppo eccessivo.