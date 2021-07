Augusta, incidente sulla Statale 193: scontro tra mezzo pesante e auto, un morto

Un morto nell’incidente tra un mezzo pesante e un’auto avvenuto sulla Statale 193, nei pressi di Augusta (Siracusa). Non si conosce ancora la dinamica dello scontro ma, come rende noto l’Anas, la strada è provvisoriamente chiusa al traffico per consentire l’esecuzione dei rilievi.

Incidente ad Augusta, un morto sulla Statale 193

Secondo una prima ricostruzione, sembra che il camion abbia sbandato andando a sbattere contro un albero mentre l’auto si sia ribaltata. A perdere la vita è stato il conducente dell’auto. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per accertare le modalità dello scontro e per verificare se uno dei due conducenti abbia commesso qualche violazione o manovra azzardata.

Statale 193 chiusa al traffico

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti in transito. I primi ad arrivare sono stati i vigili del fuoco, seguiti a ruota dai sanitari del 118, ma per la persona alla guida dell’auto non c’è stato nulla da fare. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico per consentire l’esecuzione di rilievi. Accorsi sul posto anche 118 e carabinieri. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.