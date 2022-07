Aulla, 16enne trovata morta nel giardino di una comunità in cui era ricoverata. Trovati dei biglietti

Il cadavere di una ragazza di 16 anni è stato ritrovato la notte scorsa nel giardino di una struttura terapeutica in cui era ricoverata ad Aulla (Massa Carrara). La ragazza si sarebbe tolta la vita.

Il ritrovamento

Il ritrovamento del corpo è avvenuto intorno all’1 di notte, da parte di un custode della struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno. La ragazza era ricoverata all’interno di una casa di accoglienza per minori facente parte della cooperativa Levante (ex Serinper).

I biglietti

nella stanza della ragazza sono stati ritrovati due biglietti. Nei biglietti la ragazza ha ricordato gli amici con cui viveva in struttura e ringraziato gli operatori che l’accudivano. In un altro biglietto si scusa per il gesto che sta per compiere. Sulla vicenda ci sono accertamenti dei carabinieri. La struttura è una di quelle appartenenti alla cooperativa ex Serinper (oggi ‘Levante’) finita sotto inchiesta nel 2020 per corruzione, traffico di influenze illecite e maltrattamenti. Il magistrato ha già disposto il nulla osta per la salma della ragazza.