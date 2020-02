Aulla schianto auto contro muro nella notte: morti 2 giovani, 3 feriti

MASSA CARRARA – Un’auto si è schiantata contro un muro ad Aulla, in provincia di Massa Carrara, nella notte tra 7 e 8 febbraio. Per i due giovani tra i 18 e 20 anni a bordo della vettura non c’è stato nulla da fare, sono morti nell’impatto.

Secondo una prima ricostruzione, le due vittime viaggiavano a bordo di un’Alfa Romeo Mito che intorno all’1 ha perso il controllo per cause ancora da chiarire ed è finita contro un muro. Con loro in auto c’erano altre tre persone, che sono rimaste ferite e soccorse dai sanitari del 118.

Sul posto, insieme al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto le cinque persone dall’auto. Due dei feriti sono stati portati all’ospedale di La Spezia, uno con l’elisoccorso al Cisanello di Pisa. Sul posto anche i carabinieri di Aulla. (Fonte ANSA)