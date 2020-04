ROMA – Un ponte è crollato vicino ad Aulla, in provincia di Massa Carrara, sulla strada statale 62 tra Albiano Magra e Ceparana. Il ponte stradale crollato si trova sul fiume Magra, al confine tra Liguria e Toscana

Dalle prime informazioni risulta che due veicoli in transito sono rimasti coinvolti dal crollo. Si tratta di un furgoncino e un’automobile rossa. Solo l’autista del furgone sarebbe rimasta ferita: si tratta di un ragazzo che lavora per una ditta di consegne che nel crollo si sarebbe rotto una gamba.

Al momento del crollo un forte boato è stato avvertito fino a diversi chilometri di distanza.

Una fuoriuscita di gas conseguente alla rottura di una condotta causata dal crollo è stata bloccata da Italgas. Un portavoce dell’azienda spiega, in una nota, che il pronto intervento della società è tempestivamente accorso ad Albiano e ha bloccato la fuoriuscita.

A quanto risulta il ponte era finito sotto osservazione lo scorso novembre per una crepa che si era formata sull’asfalto, poi riparata.

“Sono immagini che ci riportano indietro alla tragedia del ponte Morandi – ha detto l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giamperdone a Primo Canale – . Il ponte è in Toscana ma è un collegamento molto importante per tutto lo spezzino. Abbiamo già dato tutta la nostra disponibilità alla Regione Toscana in caso ci fosse necessità di supporto. C’è almeno un camioncino coinvolto con una persona rimasta ferita, vittime al momento non se ne registrano. E’ un collegamento importante che creerà problemi per i collegamenti tra Toscana e Liguria. Ora c’è da fare un’attenta riflessione sulla situazione della nostre infrastrutture, non solo della Liguria ma di tutta l’Italia”.

Alberto Battilani, sindaco di Bolano, spiega a Primocanale: “Ci stiamo recando sul posto anche per bloccare il traffico. Sono foto drammatiche, speriamo non ci fosse nessuno in quel momento non stesse transitando nessuno. Siamo in contatto con il comune di Aulla. E’ un ponte di norma molto trafficato, nella sfortuna siamo stati fortunati perché con le limitazioni imposte dal Coronavirus in questi giorni il transito di mezzi si è ridotto”.

L’infrastruttura negli ultimi mesi era stata al centro di polemiche. Lo scorso 3 novembre, in particolare, a seguito di una forte ondata di maltempo che si abbatté in gran parte della Lunigiana.

Allora per il ponte di Albiano Magra, si moltiplicarono le segnalazioni da parte della cittadinanza e di molti automobilisti, che indicavano alcune criticità fra cui una crepa sul manto stradale.

Gli esperti intervenuti, spiegarono tuttavia che la situazione era sotto controllo, così come la stabilità dell’infrastruttura. Ci furono anche rilievi dei tecnici dell’Anas, ma tutti gli esperti chiamati esclusero qualsiasi situazione di pericolosità, tant’è che dopo un intervento di riparazione fu dato il via libera alla circolazione.

(fonti ANSA, PRIMO CANALE, Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)