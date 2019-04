ROMA – Incidente mortale sull’Aurelia, all’altezza di Fonteblanda, vicino Orbetello, in provincia di Grosseto. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 del 13 aprile. L’incidente è avvenuto in direzione sud.

Si chiamava Aniello Tonziello, 53 anni, l’uomo morto nell’incidente stradale avvenuto all’altezza di Fonteblanda (Grosseto). L’uomo, originario di Napoli ma residente a Livorno, era un medico in servizio alla Asl di Livorno.

L’auto su cui viaggiava si è scontrata con un’autocisterna. Al momento dello scontro sulla zona era in corso un temporale e la strada potrebbe essere stata resa viscida dalla pioggia.

Sul posto, fanno sapere dalla polizia stradale intervenuta per i rilievi, non risultano apparenti tracce di frenata. Da verificare, prosegue la polstrada, la possibile concausa tra l’ autocisterna che usciva da un distributore e l’auto, una Jeep Cherokee, che sopraggiungeva e che si è infilata sotto il mezzo pesante. Il traffico in direzione sud è tutt’ora bloccato ed è stato deviato nelle zone interne.

Anas ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148. (Fonte Ansa).