Auricolare e telecamera all’esame per patente, scoperte e denunciate due ragazze (foto ANSA)

Due ragazze sono state denunciate per truffa aggravata ai danni dello Stato dopo essere state sorprese, all’esame di teoria per la patente di guida, con una pendrive munita di micro-telecamera, che permetteva di inviare all’esterno della sala le immagini delle domande, e un microfono a batteria per comunicare con chi doveva suggerire loro. Le risposte corrette venivano fornite alle candidate attraverso un auricolare che le stesse avevano nell’orecchio.

Scoperte all’esame per la patente con microfoni e microtelecamere

Gli agenti della Questura di Pordenone, in borghese, le hanno individuate, anche per l’atteggiamento sospetto e il continuo manipolare il colletto degli indumenti che indossavano. Sin da subito insospettiti dal comportamento anomalo delle candidate e da un dettaglio dei capi di abbigliamento che presentava un insolito rigonfiamento. Gli atteggiamenti di palese nervosismo, inoltre, erano sostanziati da un continuo portarsi le mani all’altezza del colletto della giacca e da una postura innaturale, quasi a voler nascondere qualcosa. Gli agenti hanno così proceduto, dopo aver perquisito le due, al sequestro dei congegni, denunciando le protagoniste della truffa alla Procura della Repubblica di Pordenone.

Forse dovresti anche sapere che…