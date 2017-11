DOLO (VENEZIA) – Nessun risarcimento alla piccola Aurora Masato. La piccola è in sedia a rotelle dal 2013, dopo l’incidente stradale causato da un uomo che guidava sotto l’effetto di stupefacenti e che ha centrato l’auto guidata dalla mamma di Aurora. Da allora è guerra legale con l’Inps. Accade a Dolo, in provincia di Venezia, dove è in atto una continua guerra legale contro le assicurazioni e contro l’Inps per ottenere un risarcimento dovuto e una pensione di invalidità che è stata prima concessa e poi revocata per ben due volte.

La notizia viene riportata da Alessandro Abbadir per La Nuova Venezia che scrive: