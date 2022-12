Un bus con a bordo 41 bambini è uscito di strada in via Tiburtina all’incrocio con via di Salone a Roma. Sul posto i Vigili del Fuoco e la polizia locale. Dalle prime informazioni nessuna persona è rimasta gravemente ferita, ma due bambini, di circa 7 anni, sono stati trasportati in ospedale insieme al conducente, tutti in codice giallo.

All’origine dell’incidente un malore del conducente

A causare l’incidente, probabilmente è stato un malore del conducente. L’incidente è avvenuto oggi, lunedì 12 dicembre, alle 13,50. L’autista avrebbe sbandato pericolosamente mentre stava conducendo il mezzo, finendo fuori dalla carreggiata.

La foto del pullman fuori strada

Il primo soccorso è stato prestato dalla squadra dei Vigili del Fuoco di Tuscolano 2. Le ambulanze sono intervenute per trasportare i feriti all’ospedale. E sono stati gli stessi Vigili del Fuoco a fornire una prima foto di quanto accaduto nella periferia est della Capitale.

