Incidente sul lavoro, nel pomeriggio di oggi, in un’azienda che si occupa di sostanze chimiche a Leinì, nel Torinese. Un autista che stava scaricando un carico di fenolo, è stato raggiunto da uno schizzo della sostanza chimica ed è rimasto ustionato alla gamba sinistra e al busto, dopodiché è svenuto.

A dare l’allarme sono stati i colleghi di lavoro. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Giovanni Bosco di Torino: non sarebbe in pericolo di vita. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Leini e degli ispettori dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) dell’Asl To4.