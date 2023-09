Auto contro albero: morto 25enne a Massa Finalese

In auto contro un albero, l’abitacolo che si spezza in due e poi la carambola finale del mezzo in un vicino canale: la notte scorsa, poco dopo mezzanotte, è morto così un 25enne a Massa Finalese, frazione del comune di Finale Emilia, in provincia di Modena. Niente da fare per il giovane, originario di San Felice, che è deceduto sul colpo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo del ragazzo dall’abitacolo, e i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti. A quanto risulta non sarebbero stati coinvolti altri mezzi nell’incidente avvenuto sulla strada provinciale 468.

