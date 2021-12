Sono finiti con l’auto di servizio contro un muretto: i due carabinieri che si trovavano a bordo sono finiti in ospedale, per fortuna senza gravi conseguenze. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 di giovedì 2 dicembre nella zona industriale di Montecosaro Scalo, in provincia di Macerata.

Carabinieri contro un muretto, la dinamica dell’incidente

Il militare che si trovava alla guida dell’auto ha perso il controllo del mezzo a causa del fondo stradale scivoloso. La vettura, proveniente da via Pantaleoni, ha sbandato finendo sul marciapiedi per poi schiantarsi contro il muro di recinzione di un’azienda in via D’Antona. Nell’impatto si sono aperti gli airbag.

Carabinieri contro un muretto, le condizioni dei militari

All’arrivo dei soccorsi i due carabinieri erano coscienti e le ferite riportate non risultavano allarmanti. Sono comunque stati trasferiti al Pronto Soccorso di Civitanova per accertamenti. Entrambi stanno abbastanza bene e le lievi ferite sono state medicate.