Auto elettrica, ricaricarla può costare più di una benzina o diesel. La guerra di Putin, con annessa la crisi dei prezzi dell’energia, azzoppa anche i più virtuosi tentativi di comportamenti ecologicamente sensibili.

Auto elettrica, ricaricarla può costare più di una benzina o diesel

Se si arriva al paradosso che ricaricare un’auto full-electric può arrivare a costare più di un’auto alimentata a benzina o diesel.

“Il rincaro dei costi energetici rischia di danneggiare anche la mobilità elettrica. Dodici mesi fa, per tutte le simulazioni realizzate, l’auto elettrica era nettamente la più economica dal punto di vista dei costi di carburante con una spesa che, a seconda del modello, era inferiore tra il 50% e il 70% rispetto alle versioni a benzina e diesel», spiegano gli esperti di Facile.it.

«A causa degli aumenti del prezzo dell’energia, invece, oggi non solo non è più così, ma addirittura, in alcuni casi, per rifornire un’auto elettrica si spende di più rispetto ad una vettura tradizionale. E se anziché ricaricare dalla presa di casa ci si volesse attaccare ad una colonnina su strada, i prezzi sarebbero ancora più elevati”.

Forse dovresti anche sapere che…