Auto elettrica prende fuoco, morto carbonizzato un disabile di 59 anni

Il cadavere carbonizzato di un uomo, un 59enne disabile, è stato trovato all’interno di un’auto elettrica bruciata parcheggiata nell’area di sosta del centro commerciale di Santa Caterina, a Bari. Lo scrive La Repubblica che spiega, inoltre, come le forze dell’ordine siano arrivate alla sua identità incrociando alcune informazioni ai pochi elementi rimasti sull’asfalto.

Cadavere trovato in un’auto elettrica a Bari

Secondo una prima ipotesi riportata da ‘Bari Today’, l’auto elettrica in cui è stato ritrovato il cadavere potrebbe aver preso fuoco per cause accidentali. A trovare il corpo del 59enne erano stati i vigili del fuoco, intervenuti per spegnere l’incendio del veicolo. Escluse, quindi, al momento, sia l’ipotesi dell’omicidio che del suicidio.

Le ipotesi

L’auto, stando alle ipotesi degli agenti, si sarebbe incendiata da sola, a causa di un malfunzionamento legato con ogni probabilità a una modifica fatta dallo stesso proprietario. Il suo veicolo aveva delle particolarità: era elettrico, ma con motore a scoppio e aveva dei pannelli solari montati sul tetto e vari batterie. Modifiche, queste, che potrebbero aver causato l’esplosione e poi l’incendio. Nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori accertamenti.

