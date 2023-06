Auto dell’Esercito italiano nel dirupo alto 30 metri: le vittime sono tre. A perdere la vita è stato anche l’appuntato finanziere del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cuneo, Michele Pellegrino di 37 anni di Vernante (Cuneo).

Auto dell’Esercito italiano nel dirupo alto 30 metri

Il Defender dell’Esercito Italiano è finto in un dirupo in frazione Villatella sul monte Grammondo a Ventimiglia. Pellegrino è deceduto poco dopo essere stato trasportato in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure a Savona.

Tre militari hanno perso la vita nel tragico incidente

Nell’incidente hanno perso la vita Leonardo Sensitivi, 54 anni, assistente tecnico della grafica di Carmignano (Prato) e Tiberio Ghelardini, 58 anni, assistente amministrativo, abitante a Signa (Firenze). Si tratta di due dipendenti civili del ministero della Difesa, in servizio permanente all’Istituto Geografico Militare di Torino. Ferito ma non in pericolo di vita Simone Bartolini, 61 anni di Scandicci, capomissione. Sarebbe stato sbalzato o forse è riuscito a gettarsi fuori dalla macchina prima che precipitasse per una trentina di metri nel dirupo.

Il mezzo è uscito di strada per motivi ancora in fase di accertamento compiendo un volo di circa trenta metri in un dirupo. Nel luogo del disastro la vegetazione era molto fitta ed ha creato difficoltà ai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco col soccorso alpino, la Polizia e i Carabinieri. Sul luogo dell’incidente anche due elicotteri Grifo e Drago e decine di uomini.

Forse dovresti anche sapere che…