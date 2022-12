Un giovane di 22 anni è finito con l’auto in un canale a Nembro, provincia di Bergamo, ed è morto. Nella vettura affondata per metà in quelle acque gelide c’erano quattro persone in tutto. I quattro amici avevano trascorso una serata insieme: intorno alle 1.57 della notte tra venerdì 2 e sabato 3 dicembre, in via Vasvecchio a Nembro l’auto è finita in un canale. L’allarme ai soccorritori è arrivato dopo che alcuni residenti hanno sentito il tonfo.

Prima di finire nel canale, l’auto era uscita di strada

L’auto, a quanto pare prima era finita fuori strada prima di terminare la sua corsa in un canale vicino. Nell’auto era presente una ragazza di 20 anni, due 21enni e un 22enne. I soccorritori sono arrivati sul posto e sono riusciti a salvare tre delle quattro vittime del sinistro.

Incidente a Nembro: auto finisce in un canale, morto un 22enne

Ad operare cinque ambulanze e un’auto medica. Purtroppo per uno degli occupanti non c’è stato nulla da fare. Il l 22enne è stato estratto privo di vita dall’abitacolo. Ad operare anche pattuglie della polizia stradale e i Vigili del fuoco di Bergamo che, oltre ad aiutare a soccorrere i giovani, hanno estratto l’auto dal canale.

