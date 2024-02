Gravissimo incidente a Oderzo in provincia di Treviso. Una ragazza è morta dopo che l’auto su cui viaggiava come passeggera è uscita di strada finendo in un fossato dove si è capovolta.

Auto finisce nel fossato: muore una ragazza, gravissimo il conducente

Alla guida c’era un 23enne del luogo che è stato estratto vivo dall’auto dai Vigili del Fuoco e trasportato in gravi condizioni all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso in elicottero.

I due giovani sono rimasti intrappolati nell’auto

Lo schianto è avvenuto a Colfrancui, una frazione di Oderzo, in via Fraine, all’altezza del civico 54.

A quanto pare, il giovane alla guida ha perso il controllo dell’auto ed è finito nel fosso. Qui, i due sono rimasti intrappolati. Sull’asfalto non ci sono segni di frenata e non sono state coinvolte altre autovetture.

L’auto, una Mazda, è finita ribaltata all’interno del fossato dove era presente parecchia acqua. Ora bisognerà accertare il motivo per cui l’auto è uscita di strada.

A lanciare l’allarme al 118 sono stati alcuni residenti. Sul posto è arrivato in poco tempo un carro-attrezzi con vericello che ha sollevato l’auto, salvando in questo modo la vita al23enne che è stato rianimato sul posto dai passanti fino all’arrivo dell’ambulanza.

