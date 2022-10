Perde il controllo dell’auto e finisce con l’auto in corsa su una scalinata lisciando per pochi centimetri una donna che sta camminando a piedi. Accade a Roma in pieno centro. Siamo su via Panisperna, quartiere Monti: il fatto è avvenuto mercoledì 26 ottobre alle 7,51 di mattina. L’auto è finita contro la facciata di Palazzo Cimarra, la sede dell’Ufficio di Coordinamento e Pianificazione Forze di Polizia.

Auto fuori controllo finisce contro Palazzo Cimarra a Roma

L’auto ha evitato per un soffio una donna che camminava proprio davanti la scalinata. La signora è rimasta illesa e subito dopo l’impatto avvenuto davanti ai suoi occhi è quasi scappata via come d’istinto.

Illesa la donna alla guida e il figlio che era con lei

Illesi anche la donna al volante e e il figlio che viaggiava in auto con lei. Dopo lo schianto mamma e figlio sono usciti dall’auto precipitosamente. La donna si è guardata intorno cercando di capire come sia stato possibile fare una cosa del genere. L’auto ha riportato danni non indifferenti a guidare dalle immagini che seguono in un video postato dal Corriere della Sera.

