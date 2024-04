Auto in fiamme a Castellammare di Stabia, all’interno il corpo di un uomo carbonizzato

Si segue la pista del suicidio per la morte dell’uomo trovato carbonizzato in un’auto a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli. E’ quanto ipotizzano i Carabinieri che hanno visionato le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona. Il corpo dell’uomo carbonizzato dalle fiamme che hanno avvolto la sua auto è stato trovato intorno alle 6,30 in via Napoli in periferia, quasi ai confini con il comune di Torre Annunziata.

Insieme ai militari sono intervenuti i Vigili del Fuoco avvisati dalla segnalazione dell’incendio di un’auto, una Suzuki Swift. Quando il rogo è stato domato, nell’abitacolo è stato scoperto il cadavere carbonizzato dell’uomo. Dalle prime indagini la vittima sarebbe un commerciante di Castellammare di Stabia, ma si attende ancora una conferma ufficiale. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta. L’intera area in cui è andata a fuoco l’auto è stata transennata per consentire i rilievi necessari.