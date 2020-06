Mascherina in auto sempre se si trasporta un amico ( ma non convivente). (Ansa)

ROMA – E’ un quesito che ricorre, una delle domande più frequenti: si può trasportare sulla propria auto un amico e se sì a quali condizioni?

Si può, naturalmente, ma va indossata obbligatoriamente la mascherina.

A meno che (parliamo dell’obbligo di mascherina) l’auto non sia così grande da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro, il distanziamento sociale

O a meno che amico o amici non siano conviventi, cioè dimorino sotto il nostro stesso tetto.

E’ quanto si ricava dalle indicazioni contenute nel decreto della presidenza del Consiglio (dpcm) del 17 maggio.

Dove si può leggere che le “le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro”.

O che “non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro”.

E infine apprendere che “questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi”. (fonte Il Sole 24 Ore)