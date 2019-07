TORINO – Dramma sull’autostrada A5 Torino-Aosta, tra i caselli di Volpiano e Settimo Torinese. Una donna è morta e un’altra è rimasta ferita a seguito di un incidente. Le due erano a bordo di un’auto che è precipitata dal viadotto che scavalca la A5. L’auto, ribaltata, ha terminato la propria corsa vicino alla carreggiata dell’autostrada. La ferita, una disabile, è stata elitrasportata in codice rosso al Cto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale che ora è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’autostrada è chiusa con uscita obbligatoria a Volpiano in direzione Torino. (fonte REPUBBLICA)