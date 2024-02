Due ventenni sono morti la notte tra il 2 e 3 febbraio in un incidente stradale alle porte di Lecco. L’incidente è avvenuto ad un’uscita della Superstrada 36, sul lungolago in località Caviate. Viaggiavano a bordo di un’auto che è uscita di strada e si è ribaltata più volte.

Auto si ribalta alle porte di Lecco: muoiono a 21 e 22 anni

Le vittime avevano 21 e 22 anni. L’incidente si è verificato alle 2.30. E’ stato dato l’allarme da altri automobilisti e sul posto, con i soccorritori di Areu, sono intervenuti la Polizia, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso. La dinamica della tragedia è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

Un terzo giovane in terapia intensiva

Oltre alle due vittime, c‘è un terzo giovane ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva. I due giovani deceduti abitavano a Cremeno e a Cassina, in Valsassina, provincia di Lecco. Il ferito, anche lui ventenne, nell’impatto è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e, trovato dai soccorritori sull’asfalto, è stato trasportato all’ospedale di Lecco. L’incidente è avvenuto all’uscita della vecchia Superstrada 36 in direzione sud.

