Auto si scontra con capriolo femmina incinta che poi muore col suo cucciolo

Un’auto si è scontrata con un capriolo che stava attraversando la strada. Nell’impatto purtroppo l’animale, una femmina incinta, è morta e con lei anche il suo cucciolo che portava in grembo. Tutto è avvenuto in via Sant’Agostino, ad Avigliana, all’altezza dell’autocarrozzeria Picciotto. Siamo in provincia di Torino.

La prima ricostruzione

La macchina stava viaggiando in direzione di Buttigliera Alta ed era guidata da una mamma che stava accompagnando a scuola i suoi bambini. L’animale, una femmina incinta, è morto sul posto e con lei anche il suo cucciolo, espulso a causa dell’impatto. Le due carcasse sono rimaste a bordo strada per tutta la giornata in una zona che è stata transennata e sono state rimosse solo nella prima mattinata di oggi, venerdì 10 (cosa che ha provocato non poche polemiche sui social).