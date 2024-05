Auto tenta inversione in autostrada e si schianta contro un’altra macchina: ragazzino di 11 anni in gravi condizioni

Un’auto tenta un’inversione in autostrada e si schianta con un’altra macchina. Tutto è avvenuto lungo l’autostrada A9 all’altezza di Fino Mornasco.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, una Mercedes di una famiglia straniera, con genitori e due figli, avrebbe tentato un’inversione di marcia, finendo contro un’auto. Un ragazzino di 11 anni è in gravissime condizioni in ospedale a Bergamo. I soccorritori lo hanno trovato in arresto cardiaco e rianimato. Meno gravi le lesioni degli altri occupanti: il padre del ragazzo, 52 anni, ha subito un trauma al braccio; la madre, 56 anni, traumi all’addome, alla schiena e a un braccio. Praticamente illesa l’altra figlia, di 16 anni, trasportata comunque in ospedale. Come in ospedale si trova la conducente dell’altra auto, una donna di 39 anni, trasportata a Legnano con un trauma all’addome.