Auto travolge mamma con i due figli, uno dei piccoli era nel passeggino

Una donna di 31 anni e i suoi due figli sono stati investiti da un’auto questa mattina, attorno alle 8, a Trento in via Einaudi. I due bimbi, uno di 8 anni e l’altro neonato, che si trovava nel passeggino, sono stati portati al Santa Chiara dal personale d’emergenza, arrivato sul posto con diverse ambulanze e due automediche, come riporta Il Dolomiti.

L’incidente

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. La macchina coinvolta è una Citroen C1 condotta da una donna di 55 anni. Anche quest’ultima è stata trasportata in ospedale insieme ai due bambini.

