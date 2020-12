Cosa si può fare a Capodanno? Quali spostamenti sono consentiti e con chi posso dire addio a questo annus horribilis che è stato il 2020? Dal 31 dicembre al 3 gennaio l’Italia torna in zona rossa. Ecco allora le regole su visite a parenti o amici, feste, seconde case e coprifuoco.

La prima cosa che cambia è il fatto che nei giorni rossi torna l’autocertificazione anche nelle ore diurne. Ben inteso che chi lavora o svolge attività assistenziale può comunque girare “senza limiti di orario”. Va ricordato però che a Capodanno il coprifuoco è esteso dalle ore 22 alle ore 7 del mattino.

In questi giorni si può uscire solo per motivi di lavoro, salute e necessità, che andranno definiti nel modulo da esibire in caso di controlli. Fra le necessità è inclusa ovviamente anche la spesa.

Ma si può festeggiare l’ultimo dell’anno? E’ sempre valida la regola dei due congiunti (parenti o amici) che è possibile ospitare in casa, una sola volta al giorno. Ci si potrà anche fermare a dormire. Ma niente botti.

Il Decreto Natale, comunque, specifica che: “È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.

Autocertificazione Capodanno 2020: modulo Pdf da stampare

Autocertificazione Capodanno 2020: il modulo PDF del ministero da scaricare e stampare

31 dicembre 2020: dove ci si può spostare?

Non si possono raggiungere le seconde case se situate fuori Regione e nemmeno fare shopping: negozi e centri commerciali saranno chiusi, così come bar, ristoranti e pizzerie. Sempre possibile l’asporto fino alle 22.

Vietati anche i veglioni in hotel, anche se è previsto il servizio in camera dalle ore 18:00 del 31 dicembre fino alle ore 7:00 del 1° gennaio.

Si potrà svolgere attività motoria nei dintorni della propria abitazione e anche andare a correre, non necessariamente vicino casa, purché in forma individuale.

Si potrà anche andare a messa, nei limiti del coprifuoco. Sempre possibile il rientro presso la propria residenza o domicilio. Per i trasgressori multe da 400 euro fino a 1.000 euro.

31 dicembre e 1 gennaio: cosa puoi fare?

Spostarti all’interno della Regione per andare a visitare parenti o amici entro le 22, massimo in 2 persone, con l’aggiunta di figli under 14

Rientrare alla propria residenza o domicilio

Fare attività di volontariato

Fare la spesa al supermercato

Fare una passeggiata vicino casa o svolgere attività sportiva in forma individuale

Comprare cibo o bevande da asporto (fino alle ore 22) in ristoranti o pizzerie

Andare a Messa

31 dicembre e 1 gennaio: cosa è vietato