Autocertificazione dal 15 marzo 2021 in PDF: scarica il modello in PDF dell’autocertificazione per zona rossa e zona arancione

L’autocertificazione serve di nuovo in quasi tutta Italia da lunedì 15 marzo 2021. Con il cambio di colori quasi tutte le regioni sono in zona rossa o zona arancione. E con il rosso e l’arancione diventa preziosissimo il modulo di autocertificazione (o autodichiarazione) in formato PDF da stampare e portare sempre con sé. In maniera tale da giustificare gli spostamenti necessari.

Autocertificazione 15 marzo 2021: quando serve in zona rossa e zona arancione

L’autocertificazione serve sia in zona rossa sia in zona arancione. Vediamo in quali casi.

In zona rossa si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Anche mediante autodichiarazione (o autocertificazione) che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia.

si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Anche mediante autodichiarazione (o autocertificazione) che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia. In zona arancione dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per quelli verso altri comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti.

Autocertificazione 15 marzo 2021: modulo PDF da stampare

Autocertificazione 15 marzo 2021: scarica il modulo in PDF, modello da stampare.

Colori regioni: zona rossa e zona arancione

In zona rossa , da lunedì 15 marzo, ci sono Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise, che erano già rosse.

, da lunedì 15 marzo, ci sono che si aggiungono a che erano già rosse. In zona arancione ci sono Abruzzo, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria, Basilicata (quest’ultima da martedì 16 marzo).

(quest’ultima da martedì 16 marzo). La sola Sardegna rimane in zona bianca.

Per quanto riguarda le regole da rispettare in zona rossa e zona arancione, il governo ha pubblicato le Faq sul suo sito. Lì si trovano tutte le spiegazioni alle regole e restrizioni in vigore con il decreto valido dal 15 marzo al 6 aprile.