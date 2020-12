Autocertificazione nuovo Decreto Natale: il modulo per uscire di casa, scarica il modulo in pdf

Natale con l’autocertificazione che sarà utile esibire. Il certificato andrà portato con sé sempre quando si esce di casa nelle giornate rosse: dal 24 al 27 dicembre, il 31 dicembre, dall’1 al 3 gennaio e il 5 e 6 gennaio.

In questi giorni si può uscire solo per motivi di lavoro, salute e necessità, che andranno definiti nel modulo da esibire in caso di controlli. Fra le necessità è inclusa ovviamente anche la spesa.

Il foglio dovrà essere in tasca anche per gli sportivi che fanno esercizio fuori casa o per chi va a messa, con la cei che raccomanda di andare alla chiesa più vicina a casa.

Autocertificazione vale anche per il coprifuoco

L’autocertificazione va compilata quando si esce durante il coprifuoco, cioè dalle 22 alle 5. Come ormai abbiamo imparato, le motivazioni per uscire di casa possono essere le solite tre: lavoro, salute e necessità.

Il modulo va portato quando si fanno le visite da amici o parenti nei limiti in cui questo è permesso: anche nei giorni rossi e con un massimo di due persone.

Autocertificazione nei giorni arancioni

Nei giorni arancioni è vietato uscire dal Comune. Se si vive in un Comune al di sotto dei 5mila abitanti, si può raggiungere un Comune vicino nell’arco di 30 chilometri escluso però il capoluogo di provincia.

Chi dovrà uscire dal Comune per ragioni di lavoro, salute o necessità, dovrà indicarlo nell’autocertificazione. Anche nei giorni arancioni resta l’obbligo di giustificarsi con il modulo compilato se ci si trova fuori casa dalle 22 alle 5.

Autocertificazione: quale modulo usare

Gli italiani che intendano spostarsi nei giorni in cui è in vigore il Decreto Natale, dovranno portare sempre con sé la vecchia autocertificazione.

Si tratta del foglio giustificativo che abbiamo imparato a usare durante il lockdown di inizio pandemia.

Il modulo è infatti lo stesso del Dpcm del 24 ottobre ed è sulla falsariga di quello disponibile sul sito del Viminale.

E già utilizzabile per le ordinanze in vigore nelle Regioni dove era stato stabilito il coprifuoco dato che si tratta di un modello standard.

I controlli verranno fatti a campione e chi non riuscirà a dimostrare il motivo indicato nell’autocertificazione, verrà denunciato (fonte Ansa, Repubblica).

Autocertificazione nuovo Decreto Natale: scarica il modulo in pdf