Autocertificazione, Dpcm, Covid...Dizionario 2020: l'alfabeto dalla A alla Z nell'anno della pandemia

Dpcm Natale: il testo ufficiale del decreto del 3 dicembre SCARICA PDF. Tutte le misure per le feste

Il 2020 sta finendo, e la maggior parte di noi ne è felice. Tra le eredità di questo anno nefasto, segnato dalla pandemia Covid, ci sono tutta una serie di nuove parole. Il dizionario 2020 prevede termini di cui prima sapevamo a malapena l’esistenza. E che oggi usano tutti. Oppure vocaboli che sono tornati di moda. Inglesismi che ora usa anche il portiere sotto casa.

Alzi la mano chi sapeva cosa fosse un Dpcm. Oppure chi aveva mai sentito parlare di lockdown (e non solo applicato a cassaforti e dintorni). O chi chiamava runner chi faceva footing. E ancora chi aveva mai pensato che lo smart working avrebbe rivoluzionato di botto le nostre vite.

Ci sono anche gli “intrusi”, coloro che col Coronavirus non c’entrano. Da Biden ai compianti Maradona e Proietti. Le cui vicende, in un modo o nell’altro, hanno segnato quest’anno. Antonio Bravetti sull’Agenzia Dire ha raccolto, dalla A alla Z, una sorta di alfabeto ragionato sull’anno che sta per chiudersi. Nella speranza che nel 2021, sì, andrà tutto bene.

Dizionario 2020: da autocertificazione a vaccino, le parole del Covid

Come detto, ci sono parole legate strettamente al mondo della pandemia da Coronavirus. A partire, proprio, da Coronavirus o Covid (a seconda della variante che si preferisce). Dal dizionario il giornalista ha omesso proprio il termine pandemia, destinando la lettera P a Gigi Proietti. Forse per evitare l’effetto overdose d’ansia (per quanto si parli di un morto, ma almeno di uno che ci ha fatti e ci fa ancora ridere).

E poi ancora lockdown, quarantena, tampone, vaccino, per restare in ambito clinico. E poi ancora smart working, dpcm, runner, autocertificazione, negazionisti. Siamo sempre in area Covid, ma sul piano politico/istituzionale/logistico. E poi ci sono personaggi pubblici legati alla pandemia, come Enrico Montesano e Luca Zaia.

Dizionario 2020: da Biden a Maradona, le parole non Covid

E poi ci sono gli intrusi. Quelli che col Covid non c’entrano. Ma come tenere fuori dalla lista il nuovo presidente americano Joe Biden? O i defunti Maradona e Proietti? E poi ancora Giulio Regeni, la cui morte in Egitto presenta ancora tanti lati oscuri.

Curiosa la scelta del brano Folklore e dell’Ipad di Silvio. E non poteva mancare orgia, che ci rimanda al festino di Bruxelles in cui l’eurodeputato omofobo ungherese faceva un trenino…con soli maschi. 2020, non ci mancherai. (Fonte Agenzia Dire)