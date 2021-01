Autocertificazione PDF, ecco il modulo online. Quando serve? Tutto quello che c’è da sapere

Prima di tutto: quando serve l’autocertificazione? Ecco una guida più il modulo PDF dell’autocertificazione da scaricare.

Nelle Regioni in zona rossa l’autocertificazione serve sempre. Punto. Nelle Regioni rosse l’autocertificazione serve anche per muoversi durante la giornata all’interno del proprio comune.

Per chi è in una Regione arancione l’autocertificazione serve solo per uscire dal proprio Comune.

Si può uscire dal proprio Comune solo per esigenze lavorative, motivi di salute e urgenza.

Da Natale è possibile lo lo spostamento libero dai comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri. Non si potrà però spostarsi verso un comune capoluogo di provincia.

Per qualsiasi fascia, gialla, arancione o rossa, l’autocertificazione serve sempre per spostarsi durante il coprifuoco.

Vietato, lo ricordiamo, lo spostamento non urgente e necessario tra Regioni anche di fascia gialla.

Per lo spostamento tra Regioni ovviamente serve quindi l’autocertificazione.

Ci si potrà muovere tra Regioni solo per lavoro, salute o necessità e comunque con l’autocertificazione in tasca.

Autocertificazione PDF, ecco il modulo online da stampare e compilare

Di che colore è la mia regione? Ecco tutte le fasce aggiornate al 15 gennaio

Fascia rossa: Lombardia, Sicilia e provincia di Bolzano finiscono in zona rossa da domenica 17 gennaio.

Passano in area arancione le regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta.

Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto.

Fascia gialla: Campania, Sardegna, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Molise. (fonti Ansa e Interno.gov.it)