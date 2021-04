Autocertificazione spostamenti Pasqua e Pasquetta: Pdf per scaricare e stampare l’autocertificazione

Con tutta Italia in zona rossa sabato, domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta sarà necessaria l’autocertificazione per tutti gli spostamenti consentiti. È consentito uscire di casa solo per validi motivi di lavoro, salute o necessità. Tra questi rientrano anche le passeggiate e l’attività motoria, ma anche andare a fare spese nei negozi aperti. Si può anche far visita, una volta al giorno, a parenti e amici, sempre nel limite di due non conviventi esclusi bambini sotto i 14 anni e persone non autosufficienti. È consentito anche andare a messa.

Autocertificazione Pasqua e Pasquetta: scarica il Pdf

Per tutti gli spostamenti come detto occorre sempre l’autocertificazione. Nel link qui sotto si può scaricare e stampare:

Autocertificazione Pasqua e Pasquetta 2021 in zona rossa: modulo in PDF da scaricare e stampare.

Quando serve l’autocertificazione per Pasqua e Pasquetta

L’autocertificazione è necessaria per giustificare ogni spostamento in zona rossa. A Pasqua, il 3, 4 e 5 aprile, potrà essere richiesta dalle forze dell’ordine ogni volta che si uscirà di casa. Sarà possibile, in ogni caso, compilarla al momento del controllo. L’autocertificazione servirà per poter uscire per andare nelle attività essenziali rimaste aperte, per far visita a parenti e amici o anche per fare una passeggiata. Le motivazioni dello spostamento devono essere sempre valide. Stesso discorso vale per il coprifuoco notturno, sempre in vigore dalle 22 alle 5 del mattino, orario in cui non è possibile andare a casa di amici e parenti. Qui tutte le regole e i divieti per i giorni di Pasqua e Pasquetta.