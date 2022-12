Una donna di 75 anni, Antonia Dragonetti, è morta nella notte in ospedale ad Andria, in seguito ai traumi riportati in un incidente stradale che si è verificato ieri sera lungo la provinciale Andria-Trani. Secondo una prima ricostruzione la donna si trovava a bordo di un’automedica, di un’associazione di volontari, che ha impattato violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica nei pressi di una rotatoria. La 75enne era di ritorno da una seduta di dialisi, ed era la madre della consigliera regionale del Pd, Debora Cilento.

