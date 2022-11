Automobilista investe 14enne e si allontana senza fermarsi: è caccia all’uomo

Un ragazzo di 14 anni è stato investito in via Gavinana ad Altopascio (Lucca) da un’auto che successivamente avrebbe proseguito senza fermarsi. E’ accaduto mentre il ragazzo stava recandosi alla fermata dell’autobus per andare a scuola. Il 14enne è stato portato in codice rosso all’ospedale di Lucca: ha riportato un trauma facciale, la rottura di alcuni denti e di una costola, con una prognosi di 30 giorni.

La prima ricostruzione

Stando a quanto ricostruito – gli accertamenti sull’investimento sono seguiti dalla polizia municipale di Altpascio – il 14enne sarebbe stato urtato da un’auto mentre stava attraversando la strada, sembra sulle strisce pedonali. Il conducente della vettura non si sarebbe fermato a prestare soccorso proseguendo in direzione del centro storico di Altopascio. Il ragazzo si è trascinato, sotto la pioggia, a margine della strada. Alcuni passanti hanno dato l’allarme e sul posto è arrivato un mezzo della Misericordia di Porcari, che ha trasportato il giovane in ospedale. La polizia municipale di Altopascio sta visionando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona.

