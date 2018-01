ROMA – Autostrade per l’Italia comunica che sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Firenze, sarà chiusa la rampa di svincolo che immette sulla A24 Roma-Teramo in direzione L’Aquila-Teramo e verso Roma est, dalle ore 22:00 di giovedì 25 gennaio, alle ore 06:00 di venerdì 26, per lavori di manutenzione.

In alternativa si consiglia di percorrere la Diramazione Roma nord, immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma) e seguire le indicazioni per A24 Roma-Teramo. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.