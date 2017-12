MILANO – L’allacciamento con l’A50 dell’autostrada A1 Milano-Napoli rimarrà chiuso il 12 dicembre per dei lavori. Le chiusure notturne si protrarranno fino al 14 dicembre con diversi orari e modalità e i viaggiatori sono invitati a seguire dei percorsi alternativi.

Ad annunciarlo in una nota è Autostrade per l’Italia, che spiega come per lavori sulla competenza di Milano-Serravalle Milano Tangenziali, saranno effettuate le seguenti chiusure notturne: