PARMA – Il tratto di autostrada A1 tra Parma e Fidenza rimarrà chiusa dal 3 al 5 dicembre per lavori. La Milano-Napoli infatti sarà oggetto di lavori di pavimentazione e Autostrade per l’Italia ha comunicato gli orari e i giorni delle chiusure notturne che interesseranno il tratto.

Nel comunicato di Autostrade per l’Italia si legge che i lavori in autostrada si svolgeranno dallo 21 di domenica 3 dicembre alle 6 del mattino del 5 dicembre per due notti consecutive. Ecco gli orari e i percorsi alternativi:

“-per due notti consecutive con orario 21:00-06:00, dalle ore 21:00 di domenica 3 alle ore 06:00 di martedì 5 dicembre, sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata verso Milano ed in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali:

-in entrata verso Milano, Fidenza (sulla stessa A1) o Parma ovest (sulla A15 Autocamionale della Cisa);

-in uscita per chi proviene da Bologna, Terre di Canossa/Campegine.

-per tre notti consecutive con orario 21:00-06:00, dalle ore 21:00 di lunedì 4 alle ore 06:00 di giovedì 7 dicembre, sarà chiusa l’entrata della stazione di Fidenza, verso Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare l’entrata della stazione autostradale di Fiorenzuola d’Arda”,