Autostrada A1, incidente mortale tra Lodi e Piacenza

ROMA – Sulla autostrada A1 Milano-Napoli è stato chiuso il tratto tra Lodi e Piacenza nord, in direzione Bologna, a causa di un incidente tra un mezzo pesante ed una pattuglia della Polizia Stradale, nel quale una persona è deceduta.

Sul luogo dell’incidente, avvenuto all’altezza del km 43,900, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della Direzione del Tronco di Milano. Al momento si registrano due chilometri di coda all’interno del tratto chiuso e, per i veicoli leggeri diretti verso Bologna, si consiglia di uscire Casalpusterlengo per poi rientrare a Piacenza nord dopo aver percorso la SS9 Emilia.

Inoltre Autostrade per l’Italia comunica che sulla A1 Milano-Napoli, dalle ore 22:00 di domani, giovedì 21 dicembre, alle ore 05:00 di venerdì 22, sarà chiusa l’uscita della stazione di Fabro, per chi proviene da Firenze, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. In alternativa si consiglia di utilizzare l’uscita della stazione autostradale di Chiusi Chianciano Terme.