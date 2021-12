Autostrada A1, incidente tra Anagni e Ferentino, direzione Napoli. Grave incidente stradale – poco dopo le 15.00 di oggi – al km 607 dell’autostrada del Sole in direzione di Napoli, tra i caselli di Anagni e Ferentino.

Autostrada A1, incidente tra Anagni e Ferentino, direzione Napoli

Non si conoscono ancora le cause dell’incidente, al vaglio degli agenti della Polizia Stradale: una utilitaria che viaggiava in direzione di Napoli si è schiantata contro il guard-rail.

Eliambulanza e Vigili del Fuoco sul posto: traffico bloccato in entrambi le direzioni per consentire al velivolo di atterrare sulla sede stradale.

Il bilancio è di almeno una persona ferita gravemente.