ROMA – Tamponamento a catena tra mezzi pesanti e auto sulla diramazione sud dell’autostrada A1 a Roma in direzione Napoli. Lo si apprende dai vigili del fuoco intervenuti con 4 squadre e l’ausilio dell’autogru. A quanto riferito dai pompieri, ci sono due feriti gravi e il tratto di autostrada è momentaneamente chiuso per i soccorsi.

Sulla Diramazione di Roma sud – comunica Autostrade per l’Italia – si è resa necessaria la chiusura del nodo d’immissione per la A1 Milano-Napoli in direzione Napoli. Il traffico è bloccato tra San Cesareo ed il bivio per la A1 e si sono formati 5 km di coda a partire da Monteporzio Catone. Chi è ancora in viaggio sul Grande Raccordo Anulare, consigliamo di percorrere la A24 Roma Teramo fino al bivio per la A1. In alternativa, coloro che sono già sulla Diramazione di Roma sud possono uscire a San Cesareo e dopo aver percorso la Statale 6 Casilina rientrare a Valmontone. Chi invece è all’interno del traffico bloccato, può seguire indicazioni per Firenze, raggiungere la A24 Roma Teramo, uscire a Tivoli e rientrare presso la stessa stazione in direzione Napoli. Sul luogo dell’evento sono presenti, il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.