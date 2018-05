FRANCAVILLA AL MARE – Francavilla al Mare (Chieti), follia in autostrada: un uomo di 50 anni ha lanciato la figlia di 10 anni, uccidendola, dal ponte del viadotto della A14 in contrada Vallemerlo. L’uomo a sua volta [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] minaccia in questo momento di gettarsi nel vuoto, non consentendo ai soccorritori presenti in zona di intervenire. Poche ore prima la moglie dell’uomo è precipitata dalla loro casa al quarto piano: non si sa se sia stato un incidente, se si sia lanciata o se sia stato proprio l’uomo a spingerlo.

L’uomo ha scavalcato la rete di protezione, a cui si continua a tenere aggrappato, ed ha i piedi poggiati su una soletta di cemento. Di fronte a lui, sull’autostrada chiusa al transito, c’è un ‘mediatore’, che sta cercando di stabilire con lui un contatto.

L’uomo continua a urlare a investigatori e soccorritori di non avvicinarsi alla bimba – che dovrebbe avere circa 10 anni – minacciando in caso contrario di gettarsi nel vuoto.

Scrivono Andrea Mori e Flavia Buccilli su Il Centro: