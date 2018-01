ROMA – Maxi tamponamento sull’ autostrada A26 questa mattina, 27 gennaio, con un morto, quattro feriti gravi e altre 16 persone ferite lievemente. Due feriti gravi sono stati trasferiti all’ospedale San Martino di Genova con l’elicottero dei vigili del fuoco. L’autostrada è bloccata.

Il maxi tamponamento è avvenuto in carreggiata sud, in direzione Genova, tra il casello di Masone e lo svincolo di Genova Voltri. I mezzi coinvolti sono una ventina tra auto e mezzi pesanti. I veicoli si sarebbero scontrati per vari tamponamenti indipendenti tra loro, mentre nella zona era in corso un forte temporale. Parte degli scontri sono avvenuti anche in galleria Monacchi.

Sul posto agenti della polizia stradale di Ovada e Genova e mezzi del 118, oltre al personale di Autostrade. Per chi viaggia verso Genova l’uscita obbligatoria è al casello di Ovada ma la polizia stradale suggerisce la deviazione sulla bretella Predosa-Bettole per poi imboccare la A7.