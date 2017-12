BRESCIA – Un automobilista è stato travolto da un camion lungo l’autostrada A4 in direzione Venezia, ed è stato trasportato agli Spedali Civili di Brescia in gravi condizioni. L’uomo si era fermato in un’area di sosta e quando è sceso dalla vettura è stato investito dal pesante mezzo. Ha riportato traumi facciali e addominali.

La carreggiata è stata liberata dai mezzi e per smaltire la colonna di veicoli è stata aperta la corsia di sorpasso. Sul posto anche Polizia stradale, vigili del fuoco di Opicina.