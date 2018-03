VENEZIA – Un tir ha sbandato mentre percorreva l’autostrada A4 e si è schiantato contro il guard rail per evitare un furgone. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino del 13 marzo nel tratto tra Trieste-Lisert e Redipuglia, in direzione Venezia. Fortunatamente l’autista è rimasto ferite in modo lieve, ma pesanti sono stati i disagi per il traffico.

Il Gazzettino scrive che l’uomo che era alla guida di un mezzo pesante (motrice e container) ha sterzato bruscamente per evitare di tamponare un furgone ed è finito proprio contro il guard rail, distruggendolo: