Un camion è finito di traverso tra le corsie ed ha perso in strada tondini di ferro. Il suo carico è in parte è finito anche sull’altra carreggiata. L’autista di 41 anni è finito in codice verde all’ospedale di Monza. E’ accaduto nella mattinata di oggi, venerdì 21 ottobre, sull’autostrada A4 all’altezza del chilometro 140 nel tratto monzese compreso tra Monza e il Bivio A4/Raccordo Tangenziale Est di Milano.

La carreggiata, tra Monza e il bivio A4 raccordo tangenziale Est di Milano è stata chiusa per consentire l’intervento dei soccorsi. Si sono così formate code lunghe quattro chilometri. Nello schianto, secondo quanto reso noto da Autostrade per l’Italia, è rimasto coinvolto un mezzo pesante che viaggiava nell’altro verso, quindi in direzione Milano.

Autostrada A4: tir sbanda, perde il carico e si ferma di traverso tra le corsie

Dopo l’incidente il tir si è fermato di traverso tra le corsie. Il mezzo pesante ha occupato l’intera carreggiata ed ha perso il carico composto da materiale ferroso che è poi finito sulla strada ed anche sulla carreggiata in direzione di marcia opposta, posizionandosi sulla quarta corsia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, ambulanze, mezzi meccanici, la Polizia stradale e personale di Autostrade per l’Italia.

Più di quattro chilometri di coda in tutte e due le direzioni

Dopo l’incidente si sono registrati più di quattro chilometri di coda in direzione Milano. Altrettanti chilometri di coda si sono formati in direzione di Brescia tra Cormano e il bivio con il Raccordo per la Tangenziale Est di Milano.

