GENOVA – L’entrata di Isola del Cantone sull’autostrada A7 Serravalle-Genova sarà chiusa dalle 8 alle 17 di martedì 12 dicembre. La chiusura è dovuta a lavori di manutenzione del manto stradale.

A dare la notizia è il sito di Autostrade per l’Italia, che in una nota comunica che l’entrata della stazione sull’autostrada A7 rimarrà chiusa per lavori in entrambe le direzioni e raccomanda un percorso alternativo agli automobilisti che si metteranno in viaggio: