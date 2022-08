Autostrada A14 nel sud delle Marche, nella giornata di oggi, mercoledì 17 agosto, il traffico è completamente bloccato per un incidente avvenuto nella corsia nord tra i caselli di Grottammare e Pedaso. L’incidente è avvenuto all’interno della galleria. Qui si è ribaltata un’auto: ferite solo leggermente le due donne che occupavano il mezzo.

A14, 5 chilometri di coda per un incidente

Sono stati raggiunti i 5 chilometri di coda: la società che gestisce la strada consiglia di entrare a Pedaso per chi deve andare verso Ancona. Uscita consigliata invece Grottammare per chi proviene da Pescara.

Dopo qualche ora la situazione è stata risolta ed il traffico è tornato alla normalità. Sono comunque segnalate code per traffico intenso nel tratto compreso tra Pedaso e Porto Sant’Elpidio.

Autostrada Adriatica, 5 incidenti a Ferragosto

E non c’è pace per l‘Autostrada Adriatica. A Ferragosto sono stati segnalati ben cinque incidenti di rilievo con 10 feriti, 4 dei quali trasportati all’ospedale di Ancona. E non sta andando molto meglio nemmeno in questi giorni che seguono il Ferragosto.