Autostrada Catania-Siracusa, traffico bloccato nel tratto compreso tra Augusta e Lentini in direzione Siracusa per colpa di un camion che, mentre era in marcia, ha perso parte del carico di pietre. E’ stato quindi necessario chiudere una porzione di A18 per consentire la pulizia della strada.

Autostrada Catania-Siracusa chiusa, obbligo di uscita a Lentini

La chiusura è stata decisa per evitare che si potessero verificare possibili incidenti. I tecnici e gli operai dell’Anas sono dovuti intervenire provocando così lunghi incolonnamenti sotto al caldo di queste ore.

il tratto interessato è stato il chilometro 22+500 nei pressi di Augusta: il pietrisco è caduto all’interno della galleria San Fratello tra Lentini ed Augusta, in direzione Siracusa. Per chi viene da Catania – comunica Anas – uscita obbligatoria a Lentini.

Lunghe code: molti stavano andando al mare

Tra le auto obbligate a fermarsi ci sono molte persone che si stavano recando verso le spiagge del Siracusano. Molti hanno fatto dietrofront, altri sono rimasti in coda in attesa. Sul posto sono arrivate diverse pattuglie della Polizia stradale, mezzi di soccorso, squadre della manutenzione Anas. Le forze dell’ordine stanno lavorando per gestire la viabilità ripristinando appena possibile la circolazione.